Bari, strade piene di buche e polemiche: il Comune corre ai ripari. Si parte da Santo Spirito

Un pneumatico squarciato all’improvviso da una buca profonda, la perdita di controllo del mezzo e l’auto costretta a fermarsi in mezzo alla carreggiata. È quanto accaduto su viale Europa a una cittadina barese, protagonista di un episodio che solo per una serie di circostanze fortuite non si è trasformato in tragedia. Sul caso di viale Europa, da Palazzo di Città era già arrivata una prima comunicazione: le buche segnalate risultano chiuse in via d’urgenza e l’arteria sarà oggetto di un più ampio intervento di riasfaltatura nelle prossime settimane, nell’ambito del piano di riqualificazione della viabilità.

A fare chiarezza sul sistema di gestione della manutenzione stradale è l’assessore alle Opere pubbliche, reti e mobilità sostenibile del Comune di Bari, Domenico Scaramuzzi, che ricostruisce il funzionamento degli interventi ordinari e straordinari e la recente fase di rallentamento operativo. “La manutenzione stradale si divide in manutenzione straordinaria, che riguarda il rifacimento completo del manto stradale o dei marciapiedi (il primo municipio è partito e ha già completato gli interventi previsti, mentre gli altri municipi partiranno tra fine maggio e i primi di giugno), e manutenzione ordinaria, che serve invece a eliminare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, come la chiusura delle buche o la riparazione delle mattonelle basculanti.

La manutenzione ordinaria viene gestita attraverso un accordo quadro della durata di quattro anni, che garantisce una copertura continuativa: di volta in volta attiviamo una parte di questo accordo tramite specifici contratti attuativi. Gli interventi vengono quindi programmati e attivati progressivamente, in base alle risorse disponibili. L’accordo quadro è suddiviso in cinque lotti, uno per ogni municipio.

È accaduto che, a seguito dell’alluvione, il contratto in essere, che avrebbe dovuto terminare a fine maggio, ha esaurito il proprio budget già tra fine marzo e inizio aprile. Questo ha reso necessario accelerare tutte le procedure amministrative per attivare il nuovo ciclo di coperture, che siamo riusciti a rendere operativo la settimana scorsa. Si è così creato un vuoto temporale tra la fine effettiva degli interventi, avvenuta nei primi di aprile, e l’avvio dei nuovi lavori.

In questo periodo, complice anche un inverno particolarmente piovoso e nuove precipitazioni, si sono formate ulteriori buche che non sono state immediatamente riparate. L’effetto è stato quello di una maggiore visibilità del problema sul territorio. Non si tratta di una mancanza di programmazione o di copertura: il sistema è strutturato su una durata quadriennale e quindi sempre garantito, ma viene attivato a tranche, man mano che il bilancio consente le necessarie coperture economiche, generalmente su finestre di tre o sei mesi. In questo caso, le risorse sono state assorbite dalle emergenze legate all’alluvione, e abbiamo dovuto attendere il completamento degli atti per attivare il nuovo budget. Questo ha generato un intervallo temporale in cui si sono accumulate nuove criticità. Dalla settimana scorsa, però, tutti i municipi sono ripartiti con gli interventi di manutenzione ordinaria e da oggi anche Palese e Santo Spirito sono pienamente operativi”. Il Comune, nel frattempo, proprio nella giornata di ieri, visti i continui disagi che vivono i cittadini ha deciso di bloccare i gestori dei sottoservizi mettendo un freno alle autorizzazioni per i nuovi scavi.

Foto Facebook consigliere De Gennaro