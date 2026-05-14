A Siemens le attività della MerMec nel business della Diagnostica: firmato accordo con la Angelo Holding di Pertosa

A Siemens le attività di Mer Mec nel business della diagnostica & Data Analytics Worldwide e del Wayside signaling in Italia. Firmato l’accordo con Angelo Holding di Vito Pertosa.

“Quella di oggi è una tappa rilevante per il gruppo Angelo Holding. Firmiamo un accordo importante per Mer Mec, la società storica del gruppo leader mondiale nel Business della Diagnostica & Data Analytics, presente in Italia nel segnalamento, nell’elettrificazione, nelle telecomunicazioni per il settore ferroviario. Unire Mer Mec al Gruppo Siemens può rappresentare per le sue persone, un ulteriore punto di partenza per proseguire in contesti sempre più sfidanti. La parte di Mer Mec coinvolta nell’operazione ha registrato nel 2025 ricavi per circa 430M€ con 1700 collaboratori. AngelStar, Compagnie Des Signaux e Mer Mec Deutschland, non fanno parte del perimetro e daranno vita ad – Angel Signaling -, società del Segnalamento Ferroviario della Angelo Holding con 800 dipendenti ed un Backlog di circa 2B€. Angelo Holding, dopo il closing, previsto entro fine anno, all’ottenimento delle consuete autorizzazioni, manterrà complessivamente circa 1500 persone. Pensiamo che questa operazione possa portare benefici per tutti”. Così in una nota Ruggiero Delcuratolo – Head of M&A Angelo Holding

“Formalmente sono in pensione da 9 mesi, al momento la mia salute non è delle migliori, i miei figli hanno la loro strada autonoma con le loro aziende. Per questa ragione ho cercato un gruppo molto solido nel settore, per garantire un futuro sereno ai miei bravi colleghi, che hanno contribuito a rendere Mer Mec la realtà che è oggi, ovunque essi siano. Entrare a far parte di Siemens offrirà loro una realtà globale, fortemente orientata all’innovazione e alla crescita sostenibile. L’operazione mi aiuterà ad investire nelle altre società della mia holding industriale, oltre che sostenere le realtà del Mezzogiorno d’Italia che hanno bisogno di svilupparsi e dar vita a nuova occupazione di qualità”., ha dichiarato Vito Pertosa, presidente of Angelo Holding.