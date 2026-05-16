SABATO, 16 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,379 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,379 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Omicidio a Taranto, indagato titolare bar in cui cercò rifugio Bakari

Con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato per aver partecipato all'aggressione durante la quale è stato ucciso il 35enne originario del Mali

Pubblicato da: redazione | Sab, 16 Maggio 2026 - 10:15
144520818-589677cc-8444-47da-b191-68ee55b0db6b
  • 59 sec

Il proprietario del bar in cui aveva tentato di rifugiarsi per sfuggire ai suoi assassini il bracciante Bakari Sako, è indagato con l’accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato per aver partecipato all’aggressione durante la quale è stato ucciso il 35enne originario del Mali, il 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il barista aveva detto alle forze dell’ordine di non sapere chi fosse il 22enne mentre, in una intercettazione, avrebbe ammesso di conoscerlo. Per l’omicidio di Bakari Sako sono stati fermati quattro minorenni – il killer reo confesso di 15 anni, un altro quindicenne e due sedicenni – il 20enne Fabio Sale e il 22enne Cosimo Colucci. Per tutti l’accusa è di omicidio volontario.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Musica

Sal Da Vinci, da Napoli all’Eurovision:...

La vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con “Per...
- 16 Maggio 2026
Cronaca

Bari, in casa con pistola e...

Nel corso della mattina dello scorso 14 maggio, la Polizia di...
- 16 Maggio 2026
Attualità

Generosità che guarisce due volte: donato...

Un gesto di gratitudine personale che si trasforma in beneficio per...
- 16 Maggio 2026
Attualità , Primo Piano

Aumento Irpef in Puglia, Decaro: “Costretto...

"Avevo detto già in campagna elettorale che la situazione era complicata,...
- 16 Maggio 2026