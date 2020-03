«A Bari ci sono 140 persone in quarantena fiduciaria, cinque delle quali positive» al Coronavirus «fino a qualche giorno fa. Ho chiesto i dati aggiornati dei contagiati e li avrò entro stasera. Tutte le altre sono persone che, stando a un’indagine fatta dalla Asl, sono state a contatto diretto con i contagiati».

Lo ha comunicato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, durante una diretta Facebook nella quale ha risposto alle domande dei cittadini in questi giorni di limitazioni agli spostamenti per l’emergenza sanitaria. Decaro ha inoltre spiegato che, dopo i cinque passeggeri arrivati stamattina in stazione a Bari provenienti da Milano e Torino, «potrebbero arrivarne nel pomeriggio altri 29 a bordo dei treni provenienti da Venezia, Roma e Milano, stando ai biglietti acquistati».

