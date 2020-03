Un anziano di 98 anni è deceduto all’Ospedale della Murgia «Fabio Perinei» di Altamura, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi, ed è risultato positivo al Covid 19. Sono risultate positive pure un’infermiera e un’altra paziente, ricoverata nell’obi (osservazione breve intensiva) del pronto soccorso della struttura ospedaliera.

Altri tamponi sono in corso nel personale medico e infermieristico e per i «contatti stretti» delle persone coinvolte. La notizia è stata confermata dalla sindaca di Altamura Rosa Melodia. Il pronto soccorso dell’Ospedale della Murgia è chiuso da ieri sera per attività di sanificazione. La sindaca di Altamura ha invitato i concittadini a non intasare gli altri ospedali, a cominciare da quello della vicina Matera.