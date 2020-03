“Sapevo che questo momento sarebbe arrivato anche per Cassano. Un nostro concittadino è risultato positivo al coronavirus ed è ricoverato”. Lo scrive il sindaco di Cassano, Maria Pia Di Medio.

“In questo momento la Asl sta conducendo tutte le verifiche per ricostruire i contatti del soggetto e sta disponendo per questi la quarantena fiduciaria – scrive ancora il sindaco – In questo momento ancora di più occorre mostrare grande senso di responsabilità e Vi chiedo nuovamente di restare a casa ed uscire solo per le necessità usando la cautela, la prudenza e rispettando le regole semplici che già tutti conosciamo.

I cassanesi sono forti ed è questo il momento di dimostrarlo”

