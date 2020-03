È morto Maurizio, 38enne, di Turi, ricoverato al Policlinico di Bari dopo che il 6 marzo scorso era stato trovato positivo al coronavirus. Ieri sera la situazione è degenerata a causa di una complicazione respiratoria. L’uomo era in dialisi e lavorava nella struttura per anziani “Mamma Rosa” di Turi. Tutti i soggetti che erano stati a contatto con l’uomo sono stati messi in quarantena .

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.