In provincia di Bari, attualmente, ci sono 58 casi accertati di infezione da coronavirus (dati Protezione civile), considerando gli oltre 1,2 milioni di abitanti l’incidenza è di 0.46 casi ogni 10mila residenti.

In assoluto, solamente in provincia di Foggia ci sono più ammalati, 62 ma l’incidenza è oltre il doppio: 0,99 casi ogni 10mila abitanti. Tuttavia, è nel Brindisino che si registra l’incidenza maggiore: 1.01 casi ogni 10mila residenti e 30 pazienti in totale. La provincia di Taranto, nonostante sia stata la prima ad essere stata colpita, è quasi indenne: 10 casi in totale e una incidenza pari allo 0.17. In Salento i contagiati sono 38 (0.47 incidenza), nella Bat 22 (0.56 l’incidenza).

Cosa bisogna aspettarsi nei prossimi giorni? Certamente un aumento dei contagi ma, dai primi dati in possesso della task force regionale contro il coronavirus, la minore circolazione di persone sta favorendo un rallentamento dell’epidemia. Se l’andamento fosse confermato la nota positiva sarebbe principalmente una: i casi di infezione sarebbero diluiti nel tempo, evitando il sovraccarico negli ospedali di pazienti. La task force regionale ipotizza tra i 2 e i 3mila contagiati nei prossimi giorni, se la stima fosse azzeccata il sistema sanitario regionale sarebbe in grado di far fronte all’emergenza. Se malauguratamente l’epidemia dovesse avere proporzioni maggiori, gli ospedali andrebbero in sofferenza, come in Lombardia.

