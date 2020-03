Dalla partitella di ping pong a Pane e pomodoro alla passeggiata sul lungomare di San Girolamo. Il sindaco Antonio Decaro anche oggi ha dovuto strigliare decine di persone che, non rispettando il divieto di uscire di casa, trascorrevano del tempo al sole. A Pane e pomodoro, sul lungomare o a San Girolamo. “Sono il sindaco – ha urlato ad una persona a Pane e pomodoro – e ho il potere di fare rispettare il decreto. O se ne va o viene portato via dalla polizia”.”Non avete capito che siamo in emergenza sanitaria? Credete che quelle immagini dalla Lombardia siano finte?”, ha continuato.

Anche oggi tutti impegnati a combattere contro la stupidità delle persone.Un impegno che potevamo dedicare all'emergenza e alle persone che in queste ore hanno bisogno di aiuto.Ora torno a casa pure io. Publiée par Antonio Decaro sur Mardi 17 mars 2020

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.