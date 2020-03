Il sindaco di Bitritto, Giuseppe Giulitto, ha annunciato la prima vittima da coronavirus a Bitritto: “Purtroppo anche Bitritto ha la sua prima vittima”. L’81enne era ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Bari. “Prima di contrarre il coronavirus – commenta Giulitto – l’anziano era stato già ricoverato per una polmonite. Le sue condizioni di salute non l’hanno aiutato a sconfiggere questo male. Al momento gli altri 5 casi registrati a Bitritto sono in quarantena. Purtroppo essendo il nostro il comune più vicino a Bari, molti hanno contratto il virus nel capoluogo ma sono in quarantena da noi in quanto domiciliati qui”.

Secondo l’ultimo aggiornamento del 17 marzo, in Puglia, sono stati effettuati 460 tamponi per rilevare il coronavirus, 74 sono risultati positivi. Un dato in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. La provincia di Bari resta la più colpita con 35 nuovi casi, 14 nella Bat, 18 nel Foggiano e 7 in provincia di Lecce. Con questo aggiornamento salgono a 394 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

