Furto nel centro Anspi di Santa Annunziata a Bari Vecchia. “Stanotte – si legge nel post di denuncia – qualcuno ha pensato di sfruttare questa terribile situazione di emergenza per distruggere il nostro centro.Siamo senza parole al pensiero che qualcuno sia capace di fare una gesto del genere soprattutto in questo momento, colpendo ancora una volta l’intera città e una struttura che ospita i suoi bambini”.

“Chi lo ha fatto – continua il post – dovrebbe sentirsi piccolo come un microbo, invisibile e subdolo come il virus che il nostro Paese sta cercando di sconfiggere con tutte le sue forze e con tanti sacrifici.

In quanto a lui la vita disonesta che porta avanti gli riserverà solo ciò che si merita”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.