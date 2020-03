A Bitritto, un comune di appena 13mila abitanti, sono stati accertati già 11 casi positivi, due morti e ci sono 40 persone in quarantena. Il sindaco Giuseppe Giulitto ha inviato una lettera al sindaco della Città metropolitana, Antonio Decaro, e al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, chiedendo misure più restrittive e l’invio di agenti della polizia locale o forze dell’ordine per fare rispettare i divieti di uscire di casa. Il sindaco ha poi firmato una ordinanza con la quale chiude giardini e piazze, vieta l’attività sportiva e motoria e impone ai proprietari dei cani di portare i loro animali in strada entro 100 metri dalla loro abitazione.

