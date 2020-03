I 200 militari dell’Esercito operativi a Bari nell’ambito dell’operazione “Strade sicure” saranno impiegati dal centro alle periferie per effettuare controlli durante l’emergenza coronavirus. Sono tanti i cittadini in giro per la città, lo constatano i cittadini e lo ripete da giorni il sindaco Antonio Decaro.

Si intensifica quindi il monitoraggio nelle aree pubbliche con dei posti di blocco, anche pedonali, in cui sarà obbligatorio dimostrare l’autocertificazione e le motivazioni per uscire di casa come indicato dell’articolo 650 del Codice di procedura penale. La decisione è stata annunciata da Decaro nel corso della dimostrazione della polizia locale odierna che utilizzerà i droni per intensificare il monitoraggio dall’alto, con prima tappa al San Paolo. “Sono disponibili già da oggi, per far rispettare le regole. Chi viene denunciato rischia l’arresto fino a 3 mesi e una ammenda fino a 206 euro”, ha commentato Decaro.

