Bari, trappola mortale sotto il ponte Adriatico: colombi agonizzanti nelle reti. L’appello: “Il Comune intervenga subito”

Una rete di protezione trasformata in una trappola senza via d’uscita. Succede sotto l’imponente struttura del ponte Adriatico di Bari, dove da settimane si consuma una tragedia silenziosa che sta scuotendo la sensibilità di molti cittadini. Diversi colombi, infatti, restano impigliati nelle maglie delle reti poste a protezione dei piloni, finendo per morire di fame e sete a decine di metri d’altezza, sotto gli occhi impotenti dei passanti.

Le segnalazioni dei residenti sono state raccolte sia dal Nogez che dalla Lav , che già lo scorso 13 aprile avevano effettuato un primo sopralluogo, inviando una formale richiesta di intervento al Comune, alla polizia locale e ai vigili del fuoco. Sebbene i pompieri si siano dichiarati pronti a intervenire per liberare gli esemplari segnalati ancora vivi, il nodo resta la gestione strutturale della rete: la Polizia Locale avrebbe infatti riferito di aver incaricato una ditta specializzata per la pulizia e la sistemazione (o rimozione) della barriera, ma a distanza di settimane nulla sembra essere cambiato.

Dopo un secondo sopralluogo effettuato lo scorso 3 maggio, la situazione è apparsa ancora critica, spingendo i volontari a inviare una nuova e urgente PEC indirizzata direttamente al sindaco Vito Leccese, alla sua delegata per la Tutela degli animali Silvia Russo Frassati, all’assessora all’Ambiente Elda Perlino e alla Ripartizione Igiene e Ambiente. “Specifichiamo che non è una situazione che possiamo risolvere in autonomia – spiegano i volontari – non siamo autorizzati né attrezzati per agire su una rete posta a 20 metri di altezza”. Uno spiraglio sembra essersi aperto nel pomeriggio di ieri, quando la delegata del sindaco per la Tutela degli animali ha assicurato che il problema verrà finalmente risolto. Tuttavia, l’attenzione resta altissima: i cittadini sono invitati a continuare a monitorare la zona e a inoltrare segnalazioni ufficiali alle autorità competenti per evitare che la promessa cada nel vuoto.