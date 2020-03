Salgono a 42.681 i positivi al coronavirus, con un incremento di 4821 nuovi casi. Sono 6072 guariti, mentre peggiora il bilancio delle vittime: in un solo giorno sono morte 793 persone. Salgono a 4825 le vittime totali. Delle persone contagiate, 22.116 sono in isolamento senza sintomi, 2857 sono in terapia intensiva. I dati sono stati comunicati dalla Protezione civile nazionale. In Puglia ci sono 94 nuovi casi con tre decessi (salgono a 29 le vittime). Ma in serata arriverà il bollettino dettagliato anche della Regione.

