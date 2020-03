Nel pieno dell’emergenza coronavirus, Amiu Puglia ha stabilito alcuni importanti accorgimenti a difesa della salute dei lavoratori che sono impegnati nel garantire il servizio pubblico essenziale. In collaborazione con le sigle sindacali, il comitato aziendale ha approvato all’unanimità le nuove misure che in alcuni casi rafforzano quelle già esistenti, in altri risultano del tutto nuove.

Al via l’acquisto delle mascherine chirurgiche reperibili sul mercato, “subordinatamente all’autocertificazione – scrive Amiu – del produttore con la raccomandazione per il personale di utilizzarla correttamente, per fasce orarie ridotte e limitatamente ai casi di assenza della distanza interpersonale minima”.

Amiu intensificherà ferie e lavoro agile mentre si innalza il livello d’attenzione: termometri scanner per la misurazione a distanza della temperatura corporea, accessi frazionati agli spogliatoi, e una polizza per tutti i dipendenti “atta a garantire in caso di contagio una diaria giornaliera di ricovero”. Sarà comunicato anche il piano settimanale degli interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti. Infine Amiu Puglia annuncia la sospensione dei ritiri domiciliari degli ingombranti.

