Le urla del sindaco Antonio Decaro contro chi non rispetta il decreto che impone di restare in casa a causa dell’emergenza coronavirus sono arrivate fino in Cina. La tv cinese Cctv13 ha infatti trasmesso un servizio in cui si vede il video Facebook pubblicato dal sindaco mentre a Largo Due Giugno caccia le persone sedute tranquillamente sull’erba.

