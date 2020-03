Dall’11 marzo sono state controllate 27.785 persone e di queste 1.663 sono state denunciate per inosservanza dell’obbligo di restare in casa.I dati sono stati forniti dalla Prefettura di Bari e riguardano i controlli in tutta la Città Metropolitana di Bari dall’11 al 19 marzo.

Inoltre ieri pomeriggio, in video-conferenza, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto il potenziamento dei controlli impiegando parte del contingente militare dell’operazione Strade Sicure non solo nei servizi di vigilanza del centro cittadino ma anche in altre zone del capoluogo in cui si è registrata una maggiore inclinazione a disattendere le limitazioni previste dai D.P.C.M. dell8, 9 e 11 marzo.

(Foto Facebook, via Carulli questa mattina)

