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Recruiting day a Bari per agenti immobiliari

L’iniziativa si inserisce nel piano di rafforzamento della presenza del Gruppo sul territorio pugliese

Pubblicato da: redazione | Ven, 15 Maggio 2026 - 14:23
lavoratore pc ufficio
  • 51 sec

IPI Agency, società del Gruppo IPI attiva su tutto il territorio nazionale nel settore della consulenza e dei servizi immobiliari, annuncia l’organizzazione di un Recruiting Day a Bari rivolto ad agenti immobiliari professionisti.

L’iniziativa si inserisce nel piano di rafforzamento della presenza del Gruppo sul territorio pugliese, con l’obiettivo di consolidare le attività di consulenza, gestione e valorizzazione immobiliare nella città e nella provincia di Bari.

L’evento sarà l’occasione per presentare il Gruppo IPI, le opportunità professionali e il modello operativo alla base delle strategie commerciali e di supporto per alle vendite: un approccio integrato che combina attività commerciali e marketing attraverso piattaforme digitali condivise, CRM avanzati, strategie data-driven e strumenti di monitoraggio delle performance. Il modello consente agli agenti di incrementare la visibilità degli immobili e di focalizzarsi sulle relazioni con i Clienti, grazie a una significativa riduzione delle attività operative di back-office.

“Il mercato immobiliare richiede oggi modelli organizzativi evoluti, basati su integrazione, innovazione e utilizzo intelligente dei dati – afferma Pino CarusoPresidente di IPI Agency –. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei professionisti strumenti concreti e immediatamente operativi, capaci di generare risultati misurabili e sostenibili nel tempo.”

 

Dettagli e partecipazione

Data: martedì 19 maggio 2026
Orario: ore 18:00
Location: Jr Hotels Grande Albergo delle Nazioni, Bari
Partecipazione su registrazione tramite questo link:
https://ipi-progettiimmobiliari.com/ipi-recruiting-day-bari/

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