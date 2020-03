Buoni spesa e coperture assicurative per i dipendenti. È l’iniziativa della famiglia Tatò, leader dei supermercati in Puglia e Basilicata, tra cui Coop Master. “Fieri della dedizione del nostro personale in questo delicato frangente storico, vogliamo premiare e salvaguardare il loro lavoro”, spiegano gli imprenditori.

Per le centinaia di dipendenti e le loro famiglia la famiglia Tatò s.p.a regala un buono spesa, ulteriore copertura assicurativa covid 19 fino a dicembre 2020 e copertura finanziaria extra in caso di quarantena del lavoratore e famiglia.

“Abbiamo protetto il nostro personale con dispositivi di sicurezza – spiegano ancora dalla catena di supermercati – Stiamo montando pannelli protettivi in Plexiglass alle casse. Facciamo rispettare le distanze interpersonali. Abbiamo interrotto la stampa dei volantini. I punti vendita chiuderanno alle 19:30 dal lunedì al sabato, mentre la domenica saranno chiusi”.

