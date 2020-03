La città è deserta da 15 giorni, centinaia di attività commerciali sono chiuse e la gran parte dei cittadini rispettano le normative sanitarie durante l’emergenza coronavirus. Ma a Bari c’è chi ha pensato di rubare in pieno giorno delle piante ornamentali lasciate all’interno di un gazebo in via Argiro.

Il proprietario del bar però ha pubblicato sui social network le immagini delle telecamere a circuito chiuso (video in basso) in cui si vede istante dopo istante l’inspiegabile gesto. In tutta tranquillità, con la mascherina sul volto, il ladro si guarda intorno controlla che non ci siano forze dell’ordine o testimoni. Pochi minuti dopo accade il furto, apre una busta della spesa e infila il vaso per poi dileguarsi. L’episodio si è verificato lo scorso 22 marzo.

