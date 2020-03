Secondo i dati della Protezione civile nazionale, confermati dal bollettino della Regione Puglia, salgono a 65 i decessi in Puglia, 17 in più rispetto ai 48 comunicati ieri dalla Regione Puglia. I casi totali, invece, sono 1.182, cioè 89 in più rispetto a ieri (+8,9%). Quindi per il quarto giorno la curva dei contagi resta bassa, ieri erano 88.

I 17 decessi sono stati registrati: 1 in provincia di Lecce (77 anni), 6 in provincia di Brindisi (77, 71, 82, 54, 87, 79 anni), 8 in provincia di Foggia (86, 92, 80, 77, 57, 89, 74, 75 anni) , 2 in provincia di Bari (92 e 74 anni).

