La rabbia di tre persone oggi. Davanti agli uffici chiusi di una filiale di banca nel centro, in via Roberto da Bari. “Siamo senza soldi – gridano – come dobbiamo fare. Fate schifo. Lo Stato fa schifo. Come dobbiamo fare? “. Sul posto agenti della polizia che hanno cercato di calmarli. La polizia è stata chiamata proprio dalle persone in protesta.

Si tratta di una piccola commerciante che in seguito alla chiusura dell’attività, a causa dell’emergenza coronavirus, si è trovata senza soldi. Oggi doveva essere accreditata la pensione della madre, ma così non è stato. Hanno tentato di prelevare al bancomat ma ovviamente il conto era vuoto. Dopo l’arrivo della polizia è sceso anche il direttore della banca al quale la famiglia disperata ha chiesto un anticipo, in vista dell’arrivo della pensione. Operazione che non è stato possibile fare.

Presi dalla disperazione hanno cominciato a prendere a calci i cancelli della banca. Ad un certo punto un uomo si è avvicinato e ha donato loro dei soldi.

Il video, pubblicato su Facebook, è diventato subito virale. Migliaia le condivisioni. Lo stato di disperazione di questa famiglia ha profondamente colpito tutti. Tanti i commenti di solidarietà. “A breve queste scene si ripeteranno”, si legge tra i vari commenti. “Fate qualcosa”.

Dopo la pubblicazione del video molti hanno riconosciuto la famiglia disperata e si stanno impegnando a procurare loro della spesa.

