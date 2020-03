Suggestione per chi non crede. Un messaggio di speranza per i credenti. Il video che ritrarrebbe l’apparizione della Madonna nel cielo, durante la messa di Papa Francesco in piazza San Pietro, è diventato subito virale.

Molti fedeli hanno rivisto la messa del Papa e hanno notato nel cielo l’immagine che sembrerebbe quella della Madonna. Per chi non crede è stato un semplice effetto di luce e nuvole considerando che ieri pioveva.

