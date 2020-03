Nel centro “Nuova Fenice”, a Noicattaro, sono risultate positive al Covid 25 persone, tra cui direttore sanitario e caposala. Come da protocollo, i pazienti positivi sono in isolamento e sorvegliati attivamente. Sono stati messi in sicurezza e isolati all’interno della struttura, con la sorveglianza medica della direzione sanitaria e la sorveglianza epidemiologica del Dipartimento. Nei prossimi giorni saranno eseguiti tamponi sugli altri ospiti. Al momento sono presenti in struttura 106 persone di cui 45 disabili e 61 anziani.

