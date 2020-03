Estendere il reddito di cittadinanza con l’istituzione del reddito di emergenza. Nel pieno dell’emergenza coronavirus il governo Conte è alla ricerca di ulteriori manovre di sostegno diretto ai cittadini in difficoltà economica.

La manovra mira a garantire un credito fino a 780 euro al mese a famiglie indigenti e lavoratori a nero. Come riporta Fanepage.it a parlarne è il capo del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi: “Sul reddito di emergenza – assicura ai microfoni di The Post Internazionale – non c’è nessuna differenza tra noi e il Pd. Condividiamo questa analisi. Tante cose di cui parlo le hanno già dette i ministri Provenzano e Boccia. Mai abbiamo avuto volontà così comuni”.

In Italia le famiglie risultano percettrici di Reddito e pensione di cittadinavsono un milione e 58 mila, oltre 641 mila sono del Mezzogiorno. È del Sud o delle Isole quindi il 61% dei nuclei che beneficiano del sussidio.In Puglia (97 mila).

