In Puglia oggi si sono registrati altri 19 decessi e 143 nuovi casi di infezione da coronavirus. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. I decessi si sono registrati: 11 in provincia di Bari, uno nel Brindisino, due in provincia di Foggia, cinque nel Leccese. Salgono a 129 le vittime del coronavirus in Puglia.

Mentre le 143 positività su 1.136 tamponi eseguiti sono così suddivisi: 39 nel Barese, 5 nella Bat, 27 in provincia di Brindisi, 33 nel Foggiano, 18 nel Leccese, 22 nel Tarantino, uno fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 15.209 test, i positivi sono 1.946, di questi 744 sono ricoverati, mentre i pazienti guariti sono 57. La provincia di Bari resta la più colpita con 655 contati, segue Foggia 490 e Lecce con 321 casi.

