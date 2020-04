“Se vuoi fare le cose in grande hai bisogno di richiamare l’attenzione di tutti”. Lo raccontano i gruppi della curva nord di Bari che hanno deciso di mobilitare tutti i tifosi biancorossi al fine di poter velocizzare e incrementare il volume di aiuti destinati alle famiglie.

“Siamo parte della città, l’iniziativa riguarda sia l’aspetto economico ma anche la raccolta di beni di prima necessità dai grossisti e che porteremo a casa di chi ha più bisogno”. E’ stato attivato l’iban (intestato ai Seguaci ma espressione di tutta la CurvaNordBari) su cui sarà possibile effettuare una donazione fino a domenica 5 aprile.

“Dopodiché, vi renderemo pubblica la cifra raccolta e la utilizzeremo interamente per l’acquisto di beni di prima necessità che, su indicazione del Sindaco, distribuiremo a coloro i quali in questo momento sono in difficoltà”.

Beneficiario: Seguaci della Nord (Curva Nord Bari)

IBAN: IT 56 W 05262 04001 CC0861291836

Causale: covid19 Raccolta viveri (citare gruppo appartenenza)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.