Continua la primavera 2020 “atipica”. Il maltempo imperversa a Bari e nel resto della Puglia con temperature sotto le medie stagionali e bassa pressione (fino a 5 gradi la minima).

Questa mattina, 1 aprile, nell’entroterra da Ruvo di Puglia a Fasano arrivano decine di scatti con trulli innevati e balconi imbiancati nel corso di una breve nevicata notturna. “Non è un pesce d’aprile”, commentano gli utenti sui social network. Per alcuni però è un motivo in più per far rispettare le norme sanitarie durante l’emergenza coronavirus: “Restiamo tutti a casa”.

Ecco una foto “del bianco risveglio del 1 aprile da Alberobello, Spinazzola, Gravina, Monte Sant’Angelo, Santeramo, Noci, Gioia del Colle, Laterza, Roseto Valtortore, Martina Franca (foto meteone).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.