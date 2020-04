Anche questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha accolto a Palazzo di città il presidente del Rotary Club Bari Castello, Pietro Schino, che ha consegnato alla comunità barese buoni spesa per un valore complessivo di 6.600 euro da destinare a cittadini baresi in condizioni di fragilità socio economica.

“Sono tante le associazioni, gli imprenditori e i singoli cittadini che stanno donando alla città e che si stanno mobilitando per aiutare le persone in difficoltà – commenta Decaro -. Riceviamo ogni giorno telefonate, donazioni, offerte di collaborazioni e proposte di aiuti a dimostrazione che la nostra è una comunità unita, che sa reagire ai momenti di difficoltà mettendo da parte gli interesse personali per portare avanti una dimensione collettiva in cui nessuno viene lasciato solo. Voglio ringraziare tutti i soci del Rotary Bari Castello che hanno contribuito a questa donazione e a tantissime altre iniziative che l’associazione porta avanti tutto l’anno per la città. Il mondo dell’associazionismo è uno dei pilastri su cui la comunità barese può contare e in questo momento abbiamo bisogno di tenere saldi tutti i legami costruiti nel tempo”

