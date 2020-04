“Ognuno di noi sta facendo di tutto perché abbiate almeno l’indispensabile in questi giorni drammatici, per alleviare i danni gravissimi che ci sono caduti addosso. Dopo avere riorganizzato tutta la sanità pugliese con quattro mascherine, tute ed occhiali che avevamo rastrellato all’inizio della crisi, adesso stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo per organizzare la migliore difesa”. Lo scrive sulla propria pagina facebook il governatore Michele Emiliano in un messaggio di augurio in occasione della domenica delle Palme.

“Non basteranno – prosegue – certo a restituirci ciò che abbiamo perduto. Innanzitutto le vite dei nostri cari, quella dei nostri operatori sanitari, di coloro che si sono dovuti esporre per occuparsi degli altri. Non sarà facile rimediare alle perdite economiche che abbiamo subito. Stiamo mettendo toppe a tutti i buchi che ci segnalate. Con tutta l’energia che ci rimane. Ma siamo anche pronti a ripartire, appena la malattia ce ne darà la possibilità. Noi siamo l’Italia, semplice e combattiva, sempre insoddisfatta nei tempi buoni, ma capace di reazioni formidabili nell’emergenza. Sono orgoglioso di voi e di come state affrontando questi sacrifici, con disciplina e spirito di collaborazione. Dobbiamo stringere i denti e continuare a stare casa senza allentare”.(ANSA).

