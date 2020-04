Muore un’altra anziana nella casa di riposo Le Fontanelle di Soleto. La donna, che fino a pochi giorni prima – secondo quanto riferito dai sanitari ai familiari – era in buone condizioni di salute, nonostante il contagio da Covid-19, è stata ritrovata senza vita nel primo pomeriggio. Probabilmente, un attacco cardiaco le è stato fatale. Ancora un decesso quindi nella casa di riposo del comune leccese, dove si sono registrati 88 casi di contagio da coronavirus tra ospiti e personale.

Drammatiche le testimonianze degli operatori sanitari che sono accorsi a prestare le prime cure agli anziani ospiti dopo che la struttura si era svuotata di personale. Non si esclude che alcuni anziani siano morti di fame e di sete, come denuncia la trasmissione Non è l’Arena. Il sindaco, il 21 marzo scorso, ha prima revocato l’incarico alla ditta che aveva in appalto il servizio di assistenza nella Rsa, poi ha lanciato il suo appello per assoldare 30 medici, infermieri e operatori sociosanitari da mettere al lavoro alle Fontanelle.

