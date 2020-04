Papa Francesco sta presiedendo la Via Crucis in una piazza San Pietro completamente deserta a causa delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus. La Via Crucis si sta svolgendo non al Colosseo, come di consueto con migliaia di fedeli, ma dal sagrato della Basilica di San Pietro. In una piazza deserta, illuminata dalle fiaccole e con il suono delle preghiere che rimbomba.

