A Napoli pescherie prese d’assalto, con decine di persone ammassate. A Milano file lunghe oltre un isolato per entrare in un supermercato. A Bari gente che passeggia in strada e si accalca fuori dai supermercati. In tutta Italia le norme anti assembramento non sempre vengono rispettate. E decine ad esempio a Bari sono le segnalazioni che arrivano alla polizia locale e al sindaco Antonio Decaro. C’è chi si incontra con amici mentre passeggia con il proprio cane, chi attende senza rispettare la distanza fuori dai supermercati, chi si intrattiene a parlare anche senza mascherina come se nulla fosse.

Le immagini che riceviamo arrivano da tutta Italia e testimoniano la presenza di quella parte di popolazione che non ha forse ancora compreso la complessità del momento in cui ci troviamo. Oggi, in tutta Italia, sono morte in una sola giornata 619 persone e se ne sono ammalate quasi 2000. I numeri, per quanto in leggero calo, non sono ancora incoraggianti e la speranza di una ripresa diventa sempre più lontana se si continuano ad ignorare le regole del distanziamento sociale e i divieti agli spostamenti non autorizzati.

