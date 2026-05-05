MARTEDì, 05 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,134 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,134 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

San Nicola col giubbotto antiproiettile: la street art provocatoria per le strade di Bari

Cisky; "Santo, proteggici che ti proteggiamo"

Pubblicato da: redazione | Mar, 5 Maggio 2026 - 15:56
san nicola
  • 38 sec

Mentre all’alba di oggi Bari veniva svegliata dal rumore dei rotori degli elicotteri e dalle sirene per il maxi-blitz antimafia contro i clan Strisciuglio e Capriati, tra le strade della città appariva un’immagine destinata a diventare il simbolo di queste ore convulse: San Nicola che indossa un giubbotto antiproiettile.

L’opera è di Cisky, al secolo Francesco Gabriele, artista barese noto per le sue incursioni urbane cariche di significato sociale. L’attacco dei poster è avvenuto proprio mentre lo Stato sferrava il suo colpo alla malavita organizzata, creando un cortocircuito tra realtà e rappresentazione artistica che lo stesso Cisky ha definito “inconsapevole” ma potentissimo.

“Stamattina all’alba, in modo del tutto inconsapevole, mi sono ritrovato tra elicotteri e arresti mentre attaccavo qualche poster in città”, ha raccontato l’artista sui suoi canali social. Un’azione portata a termine con il supporto dello street photographer Beppe Ardito.

L’iconografia del Santo Patrono, solitamente associata alla protezione e alla pace universale, viene qui “corazzata”. Il giubbotto antiproiettile non è solo un riferimento alla cronaca recente — fatta di sparatorie in pieno giorno e regolamenti di conti — ma un grido d’aiuto e, allo stesso tempo, un monito alla cittadinanza. “Proteggici che ti proteggiamo” è il claim che accompagna l’opera.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi

Bari, san Nicola e festa della...

Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di...
- 5 Maggio 2026
Scuola e Università

Bari, università e benessere mentale: siglato...

Rafforzare la promozione della salute psicologica, sostenere i percorsi di formazione...
- 5 Maggio 2026
Cultura

Bari, in biblioteca concerto per pianoforte...

Prosegue il cartellone dei “Concerti in Biblioteca” del Piano Festival San...
- 5 Maggio 2026
Dalla città

Blitz antimafia a Bari, Decaro: “Lo...

“L’operazione portata a termine oggi dalla Polizia di Stato e dell’Arma...
- 5 Maggio 2026