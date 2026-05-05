Bari, spiagge sicure: scatta il servizio bagnini a Pane e Pomodoro e San Girolamo

La ripartizione Polizia locale e Protezione civile rende noto che il servizio di salvataggio in mare prenderà il via venerdì 15 maggio a Pane e Pomodoro, mentre sul waterfront di San Girolamo i bagnini saranno impegnati a partire da venerdì 29 maggio.

Il servizio, finanziato con appalto biennale per le stagioni 2025/2026 e curato dal Settore Protezione civile e Sicurezza urbana, prevede la presenza di assistenti bagnanti abilitati al salvataggio e muniti di relativo brevetto in corso di validità, distribuiti lungo la spiaggia libera di Pane e Pomodoro e il waterfront di San Girolamo.

Il salvamento a mare per i tratti di spiaggia libera di competenza comunale sarà dunque attivo tutti i giorni, festivi compresi, nei seguenti orari:

· a Pane e Pomodoro, dalle ore 9 alle 19, dal 15 maggio al 30 settembre;

· nei tratti di spiaggia libera del waterfront del quartiere San Girolamo, dalle ore 9 alle 19, dal 29 maggio al 30 settembre.

Come previsto in sede di affidamento del servizio, l’assistente bagnante sarà impiegato esclusivamente per il salvataggio e non potrà essere destinato ad altre attività. Dovrà, inoltre, indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta “salvataggio”, tenere un comportamento corretto, vigilare sul rispetto dei provvedimenti dell’Autorità marittima, segnalare immediatamente tutti gli incidenti che si verifichino sugli arenili e in acqua, stazionare durante l’orario di servizio nella postazione di salvataggio, sulla battigia o in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio.

Il servizio dovrà essere assicurato con apposite postazioni ben visibili: nello specifico, saranno presenti due torrette di avvistamento a Pane e Pomodoro e tre a San Girolamo. I gestori del salvamento forniranno, infine, le seguenti dotazioni: allestimento di presidi sanitari di primo soccorso, barella e cassetta di pronto soccorso. I defibrillatori sono messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

“Vista la grande affluenza di persone, baresi e turisti, che già da qualche giorno riempiono la spiaggia di Pane e Pomodoro, diamo avvio al servizio di salvataggio in mare a partire dal fine settimana successivo alla festa di San Nicola, in anticipo rispetto all’apertura della stagione balneare 2026, fissata con ordinanza regionale per il 23 maggio – spiega l’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone -. Anche quest’anno, a Pane e Pomodoro e San Girolamo, i bagnini saranno operativi tutti i giorni e con orario prolungato sino al 30 settembre, anche oltre la fine della stagione balneare. Stiamo, inoltre, interloquendo con le associazioni che si occupano di salvataggio in mare con i cani, per confermare la loro presenza a Pane e Pomodoro nei fine settimana. Contestualmente, sarà rinnovata la segnaletica e la cartellonistica, per indicare con precisione quali sono le aree coperte dal servizio di salvataggio. Infine, come ogni anno, sarà garantito il presidio degli agenti della Polizia Locale, diventati ormai un punto di riferimento per chi vuole vivere la spiaggia in serenità e sicurezza, a tutte le ore del giorno”.

In tema di servizi a Pane e Pomodoro, infine, è confermata anche per quest’anno la presenza di tre cabine spogliatoio e l’attivazione del servizio di guardiania degli armadietti automatici per la custodia degli effetti personali (smart-locker) a vantaggio degli utilizzatori della spiaggia.

Per quanto riguarda le opere di manutenzione, sono in corso gli interventi di posizionamento di rampe di legno per agevolare ulteriormente l’accesso ai pontili, già oggetto di completa riqualificazione durante la scorsa stagione estiva.