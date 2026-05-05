Cassonetti intelligenti a Bari, arrivano i “facilitatori”: Amiu in campo tra le strade per spiegare app e tessere

A partire da oggi e per i prossimi giorni, Amiu Puglia – d’intesa con l’Amministrazione comunale – ha predisposto la presenza di alcuni operatori nel ruolo di “facilitatori”, nelle strade del quartiere Madonnella, dallo scorso 21 aprile interessate dall’installazione dei cassonetti “intelligenti”, ovvero ad apertura controllata con tessera magnetica o con app, per la raccolta differenziata stradale.

Una decisione maturata dall’Azienda per andare incontro alle esigenze degli utenti, anche alla luce delle fisiologiche difficoltà registrate in questi primissimi giorni di approccio con il nuovo sistema. Compito delle operatrici e degli operatori Amiu Puglia impegnati in questa attività è rispondere ai dubbi dei cittadini e dare loro le indicazioni per l’utilizzo dei nuovi contenitori e anche sulla separazione dei rifiuti, accompagnandoli in questa transizione, garantendo un approccio dedicato e soft alla novità. L’iniziativa si svolgerà nelle ore mattutine, a rotazione, nelle strade del quartiere.