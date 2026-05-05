MARTEDì, 05 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,134 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,134 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Cassonetti intelligenti a Bari, arrivano i “facilitatori”: Amiu in campo tra le strade per spiegare app e tessere

Nel quartiere Madonnella

Pubblicato da: redazione | Mar, 5 Maggio 2026 - 17:06
Cassonetti intelligenti
  • 12 sec

A partire da oggi e per i prossimi giorni, Amiu Puglia – d’intesa con l’Amministrazione comunale – ha predisposto la presenza di alcuni operatori nel ruolo di “facilitatori”, nelle strade del quartiere Madonnella, dallo scorso 21 aprile interessate dall’installazione dei cassonetti “intelligenti”, ovvero ad apertura controllata con tessera magnetica o con app, per la raccolta differenziata stradale.

Una decisione maturata dall’Azienda per andare incontro alle esigenze degli utenti, anche alla luce delle fisiologiche difficoltà registrate in questi primissimi giorni di approccio con il nuovo sistema. Compito delle operatrici e degli operatori Amiu Puglia impegnati in questa attività è rispondere ai dubbi dei cittadini e dare loro le indicazioni per l’utilizzo dei nuovi contenitori e anche sulla separazione dei rifiuti, accompagnandoli in questa transizione, garantendo un approccio dedicato e soft alla novità. L’iniziativa si svolgerà nelle ore mattutine, a rotazione, nelle strade del quartiere.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi

Bari, san Nicola e festa della...

Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di...
- 5 Maggio 2026
Scuola e Università

Bari, università e benessere mentale: siglato...

Rafforzare la promozione della salute psicologica, sostenere i percorsi di formazione...
- 5 Maggio 2026
Cultura

Bari, in biblioteca concerto per pianoforte...

Prosegue il cartellone dei “Concerti in Biblioteca” del Piano Festival San...
- 5 Maggio 2026
Dalla città

Blitz antimafia a Bari, Decaro: “Lo...

“L’operazione portata a termine oggi dalla Polizia di Stato e dell’Arma...
- 5 Maggio 2026