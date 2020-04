Quest’oggi, 15 aprile, la polizia locale di Bari ha effettuato una serie di controlli in via Giuseppe Capruzzi a poca distanza dalla stazione centrale. Su segnalazione della sala operativa, gli agenti hanno sanzionato un pubblico esercizio che effettuava somministrazione di alimenti e bevande, nello specifico caffè e cornetto, sebbene vietato dal decreto sul coronavirus.

“La polizia locale sta in giro a fare controllo su attività commerciali”, comunica il comandate Michele Palumbo. Si tratta di un nuovo episodio, dopo quello avvenuto lo scorso 10 aprile in una zona diversa della città al quartiere Carrassi in via Papa Giovanni XXIII.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.