Festa di San Nicola a Bari, in tanti per il rito della Sacra Manna

Basilica gremita a Bari per il più solenne e atteso appuntamento della festa di San Nicola. Oggi Bari celebra il 939esimo anniversario della Traslazione delle reliquie del Santo con il tradizionale rito della Sacra Manna, uno dei momenti spiritualmente più intensi e simbolici per migliaia di fedeli arrivati nel capoluogo pugliese da tutta Italia e dall’estero. Cuore delle celebrazioni è stata la Basilica di San Nicola. Un rito antico e profondamente identitario per la città, seguito ogni anno da una folla di pellegrini e devoti.

Grande attesa inoltre per gli spettacoli pirotecnici a partire dalle 22. Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni e garantire sicurezza e gestione dei flussi, il Comune ha predisposto un vasto piano traffico con numerose limitazioni alla circolazione. Per tutta la giornata, fino a cessate esigenze, resteranno chiuse al traffico Piazza San Nicola, largo Urbano II, corte del Catapano, via Palazzo di Città, il lungomare Imperatore Augusto e piazzale IV Novembre, con accesso consentito solo ai veicoli autorizzati diretti alle celebrazioni religiose.

La Polizia Locale raccomanda ai cittadini di utilizzare percorsi alternativi e mezzi pubblici, considerando l’elevata affluenza prevista tra centro storico, basilica e area della festa. Le celebrazioni nicolaiane proseguiranno anche nei prossimi giorni. Domani sarà dedicato ai bambini e alle famiglie, mentre l’11 maggio è previsto il trasferimento della statua del Santo in Cattedrale di San Sabino. Il 17 maggio, in occasione della Giornata della Gente di Mare, la statua farà ritorno in Basilica attraverso una nuova processione che coinvolgerà il porto cittadino.