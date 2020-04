Gruppi per scambiarsi materiale pedopornografico o per attuare il Revenge porn (la condivisione di materiale pornografico senza il consenso di chi è presente nel video condiviso). Gruppi che esistono da anni e che hanno trovato sulla piattaforma Telgram lo spazio per crescere e svilupparsi, raggiungendo sempre più utenti. Ce ne sono davvero tanti, da quelli con i nomi più espliciti ad altri più nascosti, più difficili da stanare e ancora più pericolosi. Dove immagini di minorenni vengono scambiate come figurine. E video sessuali distribuiti senza alcun consenso.

Il gruppo Anonymous Italia ha deciso di attaccare questi spazi e ha chiesto aiuto a tutti per segnalare i vari gruppi incriminati.

“Il nostro Team – scrivono gli Anonymous Italia – negli ultimi giorni ha constatato che su Telegram esistono gruppi, persone, canali e bot che condividono materiale pedopornografico, pubblicando contenuti che mettono a serio rischio bambini innocenti e le loro famiglie. In aggiunta a questi materiali a circolare per le centinaia di chat di gruppo ci sono tutti quei contenuti definiti revenge porn che mettono pubblicamente alla gogna persone, per la maggior parte donne e ragazze, che hanno condiviso le proprie foto intime fidandosi del destinatario”.

“Per questo – continuano – abbiamo deciso di lanciare l’operazione OpRevengeGram con lo scopo di contrastare questi infami criminali che celandosi dietro l ‘ anonimato di internet si fanno beffe della società fregandosene delle possibili conseguenze che le loro azioni hanno sulle vittime. Quando i malvagi tramano, è tempo per i buoni di allearsi. Nessuno di noi può rimanere fermo a guardare impassibile. Se non possiamo difendere le vittime state pur certi che le vendicheremo. È giunto quindi il momento di agire e dare una bella lezione a questi infami che quotidianamente si scambiano fotografie e video di minorenni come se fossero le figurine di un album da collezionare, facendosi vanto delle loro opere come se fossero imprese epiche. È necessario agire affinché si fermi una volta per tutte lo scambio di contenuti privati e intimi condivisi senza il consenso del proprietario. Affinché l’obiettivo dell’operazione sia raggiunto, però, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti voi. È importante istituire un unico fronte di battaglia contro questi individui pertanto vi chiediamo di segnalarci tramite i nostri canali ufficiali, nomi e gruppi che su Telegram o tramite il web svolgono attività sospette. Solamente grazie al vostro aiuto potremmo sfruttare appieno i nostri strumenti riuscendo così a estrapolare i nomi e cognomi associati agli account incriminati”.

E la risposta della rete non si è fatta attendere: decine sono stati i siti e i canali segnalati agli hacker. Tra i commenti si leggono anche storie di vittime di Revenge porn che sperano appunto di ottenere quella giustizia attesa da anni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.