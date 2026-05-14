Verso Bari – Südtirol : la storia. Venduti 16 mila biglietti

Dentro o fuori: la stagione del Bari è arrivata al bivio decisivo. Contro il Südtirol, i biancorossi si giocano l’intero campionato nei playout di serie B. La formazione di Longo arriva a questa sfida dopo aver vinto l’ultima gara della regular season contro il Catanzaro. Il match Bari Südtirol valido per l’andata dei playout del torneo cadetto, si giocherà domani, venerdì 15 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20. Intanto procede a gonfie la vele la prenvendita: al momento staccati oltre 15500 tagliandi.

L’AVVERSARIO – Il Fussball Club Südtirol, anche noto come Südtirol-Alto Adige, Südtirol Bolzano-Bozen o Südtirol, è una società calcistica italiana con sede legale nella città di Bolzano e sede operativa nel comune di Appiano sulla Strada del Vino in provincia di Bolzano.

La società è stata fondata a Bressanone nel 1974 come sezione della polisportiva Sport Verein Milland, si è poi scissa dalla “società madre” nel 1995, allorché è stata ridenominata Football Club Südtirol-Alto Adige e ha adottato i colori sociali bianco-rossi. La denominazione è quindi divenuta F.C. Südtirol nel 2000, anno del trasferimento a Bolzano. La ragione sociale simboleggia l’intenzione del club di rappresentare non solo il capoluogo, ma l’intero territorio della relativa provincia.

In meno di trent’anni il club si è imposto quale realtà calcistica di riferimento in Alto Adige: tra le squadre della provincia vanta infatti il maggior numero di stagioni nel professionismo. Grazie alla vittoria nel girone A della Serie C 2021-2022 ha ottenuto la sua prima storica promozione in Serie B, unica società del Trentino-Alto Adige ad aver mai raggiunto un simile traguardo nell’epoca del girone unico (in precedenza solo il Bolzano aveva preso parte per un anno alla divisione cadetta, nella stagione 1947-1948, che però era stata momentaneamente ampliata a tre gironi con l’ammissione delle migliori società di Serie C).

LA STORIA – I precedenti tra Südtirol e Bari sono 11 e il bilancio è in favore della formazione bolzanina: 3 vittorie per i galletti, 3 i pareggi e 5 successi per gli altoatesini. L’ultimo confronto allo stadio “San Nicola” risale allo scorso 15 febbraio e la gara si concluse con la vittoria degli ospiti per 2-1.

GLI EX – Alcuni doppi ex della sfida: Manuel Marras, Alessandro Micai, Tommaso D’Orazio, Manuel Scavone, Carlo Gervasoni, Leandro Greco, Simone Motta, Leonardo Candellone, Andrea Schiavone e Alessio Sestu.

LE PAROLE – In casa Bari continua il silenzio stampa, mentre la lista dei convocati sarà diramata domani mattina dopo il risveglio muscolare.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-3-2-1): Cerofolini, Dickmann, Odenthal, Mantovani, Dorval, Braunoder, Maggiore, Esteves, Piscopo, Rao, Moncini. All. Longo

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi , Pietrangeli, Veseli Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, S. Davì; Merkaj, Pecorino. All. Castori

SQUADRA ARBITRALE: Arbitrerà la gara Antonio Rapuano della sezione arbitrale di Rimini. Gli assistenti saranno Khaled Bahri della sezione di Sassari e Marcello Rossi della sezione di La Spezia. Quarto ufficiale sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, mentre al VAR ci sarà Giacomo Camplone (Lanciano), coadiuvato dall’ AVAR Francesco Meraviglia (Prato). (Foto Ssc Bari)﻿

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