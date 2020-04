Furto nel bar dell’ospedale Di Venere di Bari. Due ladri, secondo quanto riporta il Quotidiano italiano, hanno fatto irruzione nel Bar LadYes portando via tutti gli alimenti destinati al personale sanitario. Il bottino, compreso quanto era presente in cassa, è stato di circa diecimila euro. Indagini in corso per risalire ai malviventi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.