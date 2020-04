A Bari ci sono 215 casi in totale di contagi da coronavirus. Cinquantasei sono solo nelle residenze per anziani. I numeri sono stati comunicati dalla Prefettura al sindaco Antonio Decaro.

Durante una diretta su Facebook il sindaco ha mostrato nuovamente preoccupazione per l’allentamento dell’attenzione da parte di alcuni baresi: tanta la gente in giro. “Il virus non è scomparso – ha ribadito Decaro – e non scomparirà neanche dopo il 4 maggio. Quando riapriranno attività produttive. Il Governo sta valutando le varie disposizioni per garantire il distanziamento sociale. Dobbiamo, ad esempio, immaginare che sui bus non potranno salire ottanta persone. Così come stiamo immaginando delle forme di incentivi per l’acquisto di monopattini elettrici per ridurre l’uso del mezzo privato. Un uso che aumenterà proprio perché il trasporto pubblico no potrà più essere concepito come prima”.

Decaro ha detto anche di aver chiesto alla Finanza e alla polizia locale controlli su possibili rincari dei prodotti nei supermercati e nelle varie attività commerciali aperte.

