Si riducono i nuovi casi di contagio da coronavirus in Puglia, oggi sono solamente 38 su 1.591 tamponi eseguiti, di cui 28 nella provincia di Bari. Sono stati registrati anche 10 decessi nella giornata di oggi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Complessivamente sono 326 i pazienti morti, resta stabile il numero di ricoveri, 650. Gli ammalati guariti sono 431, mentre i pugliesi in isolamento sono 1.469. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 44.189 test, i casi positivi sono 3.567, di cui 1.138 nella provincia di Bari.

