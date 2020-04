“Con il decreto di aprile si metterà in campo un aumento dell’importo dell’indennità per i lavoratori autonomi per altre due mensilità dopo quella di marzo”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli al Question time sottolineando che nel decreto per la liquidità delle imprese saranno stanziati “non meno di 12 miliardi”. Si lavora anche a misure sugli affitti e sulle bollette. “Pensiamo a un raddoppio della mensilità e un aumento dell’indennizzo”.

