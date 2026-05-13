Anziani truffati a Bari: l’allarme sulla “piaga sociale” dei raggiri. “Serve più protezione”

E’ l’ennesimo episodio di truffa ai danni di un’anziana nel nostro territorio, segno di un allarme sociale che va arginato: la UIL Pensionati Puglia esprime forte preoccupazione e indignazione per quanto verificatosi nel comune di Palo del Colle, nel Barese, dove due giovani truffatori, sono stati arrestati dopo aver raggirato una donna anziana sola in casa sottraendole oggetti preziosi in oro per un valore di circa 15mila euro.

“Si tratta di episodi gravissimi – dichiara la segretaria generale della UIL Pensionati Puglia, Tiziana Carella – che colpiscono persone anziane spesso sole e indifese, facendo leva sulla paura, sull’affetto familiare e sulla fragilità emotiva. Le truffe agli anziani sono ormai una vera e propria piaga sociale che ferisce l’intera comunità e mina il senso di sicurezza delle persone più vulnerabili, acuendo l’isolamento e la solitudine, di cui purtroppo soffrono da tempo le persone anziane”.

La UILP Puglia denuncia il continuo e vertiginoso aumento dei casi registrati negli ultimi mesi nei comuni baresi e richiama con forza la necessità di investire ulteriormente in prevenzione, informazione e sensibilizzazione su un fenomeno tanto diffuso quanto subdolo: “Non basta reprimere i reati – prosegue Carella – occorre costruire una rete di protezione sociale fatta di informazione, prossimità e ascolto. Gli anziani devono sapere di non essere soli e devono essere messi nelle condizioni di riconoscere i tentativi di raggiro prima che sia troppo tardi”.

La UILP Puglia rinnova il proprio impegno quotidiano nella difesa dei diritti, della dignità e della sicurezza delle persone anziane, chiedendo alle istituzioni, alle forze dell’ordine e al mondo dell’associazionismo di continuare a lavorare insieme per contrastare un fenomeno odioso che colpisce chi merita invece rispetto, tutela e serenità.

Infine, la segretaria generale, ricorda che la UILP di Puglia, ha attivato uno sportello antitruffa con un numero dedicato: “Per qualsiasi dubbio chiamate il nostro sportello antitruffa al numero: 3274133493, ci sono i nostri giovani volontari, che vi potranno dare indicazioni e consigli utili su come affrontare il tentativo di truffa e come procedere nel caso di truffa purtroppo già avvenuta”, conclude Carella.