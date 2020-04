Oggi in Puglia si sono registrati 108 nuovi casi di contagio da coronavirus (oltre 2.300 tamponi eseguiti) e 11 decessi: è quanto emerge dal bollettino della Protezione civile nazionale. I pugliesi contagiati in totale sono 3.730, quelli deceduti 362, i guariti 494. Attualmente sono ricoverate in terapia intensiva 60 persone, nel complesso invece i ricoveri sono 564, mentre in isolamento domiciliare ci sono 2.250 pugliesi.

I nuovi casi di oggi sono così suddivisi:28 nella Provincia di Bari;20 nella Provincia Bat;7 nella Provincia di Brindisi;37 nella Provincia di Foggia;9 nella Provincia di Lecce;5 nella Provincia di Taranto;1 caso fuori Regione;1 caso la cui provincia è in corso di attribuzione.

“Oggi nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia – dice il responsabile del coordinamento emergenze pandemiche della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco – sono riportati 108 nuovi casi. Questo potrebbe sembrare un dato preoccupante rispetto ai numeri dei giorni precedenti ma in realtà non lo è, perché come accaduto altre volte, questi 108 casi non sono tutti avvenuti nelle ultime 24 ore ma si sono verificati in un periodo più lungo: oggi sono stati solo caricati sul sistema. Vanno quindi ‘spalmati’ nei giorni precedenti a ieri. Per interpretare questo dato dobbiamo chiarire che non c’è un aumento di casi riferiti a un solo giorno, ma è una normale fluttuazione statistica”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.