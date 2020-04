Bari si mobilita per celebrare l’anniversario della liberazione d’Italia in programma domani, 25 aprile, anche durante l’emergenza coronavirus. In mattinata il sindaco di Bari Antonio Decaro – nel corso di una cerimonia nel rispetto delle normative sanitarie – deporrà una corona alla epigrafe dei partigiani baresi davanti a Palazzo di Città, con la vicepresidente provinciale di Anpi Bari Anna Lepore e sarà letto il messaggio del presidente Ferdinando Pappalardo.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta facebook dal Comune di Bari. Alle 12 è stato annunciato anche un flash mob da balconi e finestre con il canto di Bella Ciao. In contemporanea il gruppo Solidaria Bari, rispondendo alla chiamata di ColoRadio, leggerà la lettera indirizzata al sindaco Antonio Decaro per il diritto alla casa e all’iscrizione anagrafica. “Un appello sottoscritto da centinaia di realtà che al momento non ha ricevuto alcuna risposta. Un motivo in più per non arrenderci alla costante negligenza ed ipocrisia dell’amministrazione locale”.

