Una rondine forse nin fa primavera, ma per la prima volta dall’inizio dell’emergenza a Bari e nella sua provincia non si riscontrano nuovi casi di contagio da coronavirus. E’ quanto viene evidenziato nel bollettino della Regione Puglia e non si tratta di una casualità legata a ritardi nel refertare i tamponi: “Nelle ultime 24 ore non ci sono stati effettivamente contagi”, fanno sapere dalla Regione.

Una buona notizia, considerando che la provincia di Bari, dopo quella di Foggia, è stata tra le più colpite in Puglia durante l’epidemia.

