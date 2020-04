Sono 22 oggi i nuovi casi di contagio da coronavirus in Puglia su 1.520 tamponi, i decessi invece due entrambi in provincia di Bari. I nuovi contagi sono così distribuiti: 15 in provincia di Foggia, 3 nella Bat, 4 in provincia di Lecce.

Il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza coronavirus sale a 407, mentre i pazienti guariti sono 654. I ricoveri sono 499, i pugliesi in isolamento domiciliare 1.808. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 58.496 test, il totale dei casi positivi Covid è di 3.980.

